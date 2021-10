Riunione annuale del progetto "Formati al porto" - Terzo Binario News

Si è tenuta, tramite videoconferenza, la riunione annuale del Comitato Accademico convocata dal Presidente del progetto, il Prof. Andrea Campagna e dal Country Manager Italia dell’Escola Europea – Intermodal Transport, Marco Muci.

Il progetto “Formati al Porto”, fortemente sostenuto dall’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale e dall’Escola Europea – Intermodal Transport, ha l’ambizione di facilitare agli studenti di oggi, i futuri professionisti, la conoscenza delle professioni del settore logistico-portuale, nello specifico l’attività marittima e il trasporto intermodale sostenibile.

Molti i soggetti partecipanti, tra cui: Gianni Marinucci in rappresentanza dell’ AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Benevolo, Direttore di RAM, Antonio Errigo, Vice-Direttore di ALIS, Lidia Rossi per Confitarma, Luca Brandimarte per Assarmatori, Leonardo Picozzi per Ports of Genoa, Enrico Mosconi per l’Università degli Studi della Tuscia, Mauro Adamo per ITC “G. Baccelli”, Clemente Borrelli, Direttore dell’ITS “G. Caboto” e Martina Trincia sempre dell’ITS “G. Caboto”, Laura Castellani, Direttrice dell’ITSSI, Biagio Provenzale, Direttore dell’ ITS Logistica Puglia, Marco Grifone dell’ITS MO.ST e Marco Muci, Segretario del progetto dell’Escola Europea.

La videoconferenza è riuscita, per la seconda volta dalla sua costituzione, a riunire alcune delle principali entità del cluster marittimo italiano e del settore logistico intermodale. Nel corso della riunione sono stati presentati i risultati ottenuti dai corsi svolti durante un periodo non facile. Nonostante le varie restrizioni, infatti, si è riusciti ad ottenere grandi risultati testimoniati dall’ampia partecipazione. Inoltre, i nuovi corsi online hanno arricchito l’offerta formativa, hanno aderito nuovi partners e centri di formazione. Grande rilevanza ha ricoperto il progetto internazionale YEP MED e le tante opportunità che potrà offrire.

Il Comitato Accademico, ancora una volta si è impegnato a sostenere il progetto, investendo soprattutto sul fattore umano, ovvero i giovani studenti e, quindi, valorizzando l’offerta formativa del territorio stesso.

L’obiettivo principale è quello di riuscire a creare e rafforzare una comunità logistica ben preparata, capace di affrontare le sfide future e di collocare strategicamente Civitavecchia in prima linea per quanto riguarda l’attività logistica del Mediterraneo.

Il ruolo di “Formati al Porto” è quello di far entrare in contatto diretto gli studenti con la comunità e le attività logistico-portuali e di apprendere, tramite le esperienze dirette, le caratteristiche delle professioni legate al mondo dei porti. Il progetto migliorerà, inoltre, l’allineamento tra le qualifiche richieste dalle aziende e le competenze offerte dal sistema educativo, favorendo così la creazione di un’occupazione di qualità anche attraverso la possibilità dell’alternanza scuola-lavoro.

La formazione, come sempre, è impartita da esperti e professionisti del settore italiano e internazionale, assicurando ai partecipanti un contenuto educativo di alta qualità. Il team docenti è composto da rappresentanti delle compagnie e delle istituzioni direttamente coinvolte nella gestione del trasporto marittimo a corto raggio e del settore logistico- sostenibile in Italia.

E’ possibile visitare la pagina web completamente dedicata al progetto:

https://www.italia.escolaeuropea.eu/