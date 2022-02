Rimosso un frigo dalla spiaggia di Marina di San Nicola - Terzo Binario News

Intervento delle Ecozoofile di FareAmbiente dopo che per giorni l’elettrodomestico è rimasto sulla battigia

C’è voluta la pazienza delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente per procedere al recupero e allo smaltimento di un frigo rimasto per giorni sulla spiaggia di Marina di San Nicola in via Mercurio.

Segnalato l’elettrodomestico, rimasto sotto la Villa Romana ed erano stati avvertiti gli enti preposti.

“Noi siamo più pratici che burocratici – dicono in video le Guardie – e qua c’è scritto la Perla del Tirreno. Se però questo bene non viene mantenuto e curato, la Perla diventa una cozza. Ora che il frigo è stato rimosso, si venga a ritirarlo per gettarlo in discarica”.