Rifiuti, Rocca (FdI): "Zingaretti offende la Protezione civile" - Terzo Binario News

“Il problema dei rifiuti a Roma non consiste nella raccolta ma nello smaltimento. Se Zingaretti pensa che la Protezione civile possa trattare le migliaia di tonnellate di spazzatura al giorno, allora dimostra di non conoscere la situazione”. È quanto dichiara Federico Rocca, responsabile romano degli Enti locali di Fratelli d’Italia.

“Per non parlare dello scarso rispetto – continua Rocca – che una tale dichiarazione dimostra verso una categoria, come quella della Protezione civile e della Associazioni di volontariato, che non solo non può sostituirsi agli operatori dell’Ama che hanno una specifica competenza, ma che non può pagare l’inefficienza che Comune e Regione hanno dimostrato per anni nella gestione dei rifiuti”.