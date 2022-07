Rifiuti a Cerveteri, interpellanza del consigliere di minoranza Bucchi • Terzo Binario News

Sottoscritta anche dai colleghi di opposizione Giovanni Moscherini, Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti e Emanuele Vecchiotti

Presentata dal consigliere Luigino Bucchi di Fratelli d’Italia un’interpellanza indirizzata alla Sindaca Gubetti e al Presidente del Consiglio Travaglia concernente un intervento urgente per recuperare la situazione di degrado causata dai numerosi rifiuti abbandonati lungo le strade comunali e provinciali che attraversano il territorio e ripristinare i luoghi.

Il problema rifiuti abbandonati che negli ultimi mesi è aumentato in modo esponenziale ha dichiarato Bucchi, é creato da poche persone incivili e in malafede che vanificano il lavoro di gestione dei servizi ambientali, abbandonando rifiuti anche tossici e inquinanti lungo le strade.

Queste azioni, frutto di maleducazione e inciviltà, oltre a deturpare l’ambiente sia dal punto estetico, vedi le nostre aree turistiche, sia dal punto di vista della salute, comportano dei costi di bonifica non indifferenti all’intera comunità.

Intervenire dove hanno agito questi maleducati, infatti, comporta delle spese, spesso elevate, ha proseguito Bucchi, e sicuramente superiori a quanto servirebbe se si rispettasse la regolare filiera di raccolta rifiuti che fortunatamente la maggior parte dei cittadini effettua regolarmente.

L’amministrazione comunale deve pertanto mettere in atto urgentemente tutte le azioni di prevenzione, di controllo e anche di repressione, affinché questi comportamenti siano bloccati e sanzionati in maniera adeguata e allo stesso tempo va effettuata una rimozione dei rifiuti abbandonati ormai da troppo tempo. L’interpellanza presentata dal consigliere Bucchi è stata sottoscritta anche dai consiglieri di minoranza: Giovanni Moscherini, Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti e Emanuele Vecchiotti.

Di seguito il testo dell’interpellanza presentata:



PREMESSO CHE

– sempre più spesso i Comitati, le Associazioni locali e singoli residenti, anche attraverso fotografie che vengono quotidianamente pubblicate sui social segnalano cumuli di rifiuti abbandonati lungo le strade che conducono nelle varie frazioni ubicate sul territorio comunale;

– Questo fenomeno mai debellato non solo dura da anni ma negli ultimi mesi sembra addirittura aumentato in modo esponenziale, tanto da far immaginare a chi transita lungo le strade del territorio comunale che la zona sia stata individuata come una sorta di discarica abusiva a cielo aperto dove si può abbandonare di tutto di più, dai rifiuti domestici ai rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), ai rifiuti ingombranti come letti, divani e materassi, e per non fare torto a nessuno anche pneumatici (PFU), batterie di auto e veicoli fuori uso di ogni genere.

CONSIDERATO CHE

i Comitati le Associazioni locali e i residenti hanno più volte sollecitato l’intervento dell’amministrazione comunale per una bonifica generale del territorio senza ottenere risultati soddisfacenti.

SI CHIEDE, AL SIG. SINDACO

Già assessore all’ambiente nella precedente consigliatura, incarico che mantiene anche in questo mandato;

– se sia a conoscenza della questione in oggetto;

– se è a conoscenza dei quantitativi dei rifiuti abbandonati che finisce in mezzo alle carreggiate stradali triturata dal mezzo meccanico utilizzato per lo sfalcio delle erbe infestanti creando ulteriore degrado, oltre a problemi di esalazioni maleodoranti che costituiscono potenziali danni alla salute causati dall’esposizione ad emissioni inquinanti, oltre a indecorose immagini dell’ambiente cose queste che nulla avrebbero a che fare con una città sito UNESCO che dovrebbe presentare al visitatore un biglietto da visita ben diverso da quello descritto.

– se intenda sollecitare la ditta incaricata della raccolta dei rifiuti urbani affinché simili rifiuti vengano rimossi e ripristinati i luoghi almeno con cadenza mensile;

– se intenda attivare, attraverso la Polizia locale e strumenti elettronici tipo le video trappole controlli specifici sull’intero territorio comunale.

– se sono state applicate sanzioni qualora i responsabili siano stati individuati e in caso affermativo a quanto ammontino in termini di numeri ed importo.

-se intenda interpellare la Provincia per le proprie competenze sulle strade extraurbane e verificare e se vi sia un capitolo in bilancio ad hoc per simili interventi, come tra l’altro previsto dalla normativa in materia di T.E.F.A. (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente)

-se intenda attivarsi presso gli uffici competenti regionali e verificare se all’interno della nuova programmazione POR FESR A2021-2027 sia stato destinato un fondo ad hoc per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.