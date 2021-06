Regione Lazio: piano triennale di reinternalizzazione dei mezzi di soccorso - Terzo Binario News

“Oggi è una giornata storica per la sanità del Lazio. La Regione Lazio ha varato un piano triennale di reinternalizzazione dei mezzi di soccorso che, attualmente, Ares 118 gestisce in convenzione. Il percorso si concluderà in tre anni e inizierà con le prime 33 ambulanze. Sono stati inoltre acquistati 10 nuovi mezzi per i trasporti secondari urgenti”. Questo quanto riportato dal portale di Salute Lazio.

“Per rendere operative le prime 33 ambulanze, l’azienda ha assunto 150 autisti e 150 infermieri. Altre 100 unità (50 autisti e 50 infermieri) sono destinate ai 10 mezzi per trasporti secondari urgenti”.