L’episodio in zona Torrino Nord

di Claudio Bellumori

Rapina in farmacia nella zona Torrino Nord. Un uomo con volto travisato e armato di pistola è entrato in azione poco prima delle 20 di martedì 1 settembre in via del Pianeta Giove. Dopo essersi fatto consegnare il bottino (250 euro) è fuggito.

Sul posto la Polizia, non ci sono stati feriti. Indagini in corso.