Raggi a Primavalle: il punto dei lavori all'asilo nido Tondogiro - Terzo Binario News

“Questa mattina, insieme alla Sindaca Virginia Raggi e al Presidente del Municipio Alfredo Campagna, abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere per la completa riqualificazione dell’Asilo Nido “Tondogiro” in Via S.Igino Papa”. Così Alessandro Volpi, consigliere del M5S di Monte Mario e presidente della commissione Lavori pubblici.

“I lavori, a cura del Municipio XIV, riguardano sia la parte impiantistica che il rinnovamento interno della struttura.In particolare è stato realizzato: rifacimento completo dell’impianto idrico e fognario; rifacimento completo tutti i bagni della struttura; rinnovamento di tutti i punti luce con l’istallazione di impianti a led; messa in opera di un nuovo pavimento in tutta la struttura; sostituzione di tutti gli infissi con particolare attenzione alle numerose finestre della struttura”.

“Il fine lavori è fissato, salvo imprevisti, tra 30 giorni. Tutte queste migliorie si aggiungono all’impermeabilizzazione del tetto e all’istallazione di un impianto antincendio, già realizzati nei mesi precedenti.Infine verrà rinnovato anche il giardino esterno con un bando dedicato che sta interessando tutti gli 11 Asili Nido Comunali del nostro Municipio”.

“Alla fine di questo ampio intervento riconsegneremo ai nostri “cittadini più piccoli” e alle loro famiglie una struttura completamente rinnovata, sicura e pienamente fruibile”.