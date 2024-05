Priva di sensi in auto con una bottiglia di vodka mezza vuota e psicofarmaci: è pronta a farla finita, salvata dalla Polizia • Terzo Binario News

La lettera della mamma agli agenti: il suo grazie per aver tratto in salvo la figlia, sofferente per la fine di una relazione sentimentale

La madre di Giulia (nome di fantasia) manda una lettera di ringraziamento alla Polizia di Stato per aver salvato la figlia che voleva togliersi la vita. Qualche giorno fa la donna, preoccupata perché la ragazza era molto triste e sofferente dopo la fine della sua relazione sentimentale, non riuscendo a parlare con lei telefonicamente – e sapendo che si era allontanata da casa con la macchina – temendo per la sua incolumità, è andata negli uffici del XV Distretto Ponte Milvio a chiedere aiuto.

Il poliziotto che ha preso la denuncia di scomparsa, capendo la preoccupazione della signora, ha immediatamente contattato la sala operativa della Questura fornendo le descrizioni dettagliate della 28enne, la targa dell’auto a bordo della quale si era allontanata e chiedendo la localizzazione del telefono. Nel giro di pochissimo tempo il cellulare è stato rintracciato in zona Montesacro: lì sono state inviate una pattuglia della Sezione Volanti ed una in borghese del XV Distretto.

All’arrivo degli agenti la ragazza era dentro la macchina priva di sensi, con accanto una bottiglia di Vodka mezza vuota e diversi blister di psicofarmaci: chiamata l’ambulanza, i poliziotti sono riusciti a farle riprendere conoscenza e l’hanno poi affidata agli operatori sanitari che l’hanno portata in ospedale per le cure del caso.

La madre di Giulia, nella sua lettera, ringrazia tutti coloro che “con efficienza, professionalità e umanità” si sono attivati nelle ricerche e che, nel giro di 90 minuti, hanno ritrovato la figlia: “Grazie per non aver temporeggiato, grazie per avermi presa sul serio, grazie per aver attivato tutti i protocolli ancor prima di quanto stabilito”.