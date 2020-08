Prima manovre azzardate in auto poi lanciano petardo contro poliziotto - Terzo Binario News

Tre uomini di Tor Bella Monaca denunciati per lesioni personali aggravate in concorso

di Claudio Bellumori

Pomeriggio movimentato quello vissuto ad Anzio domenica 2 agosto, con un petardo lanciato contro un poliziotto. Tre uomini – di 37, 40 e 47 anni, residenti a Tor Bella Monaca e noti alle forze dell’ordine – non sono passati inosservati: a bordo di un’autovettura, hanno eseguito manovre azzardate, non in linea con il rispetto del codice della strada.

L’agente, libero dal servizio, si è avvicinato ai tre: dopo il rimprovero c’è stata un’aggressione. Nel fuggire, sono stati lanciati due petardi: uno ha raggiunto il poliziotto (14 giorni di prognosi) e l’altro un passante, un 58enne di Aprilia, refertato con sette giorni di prognosi. Entrambi sono stati soccorsi in ospedale.

Sul posto i carabinieri, che hanno identificato i tre soggetti sulla riviera Vittorio Mallozzi: per loro è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate in concorso.