“Previeni l’ictus”, a Fiumicino screening gratuito del ritmo cardiaco • Terzo Binario News

Presso il Poliambulatorio ASL RM 3 di Fregene, in Viale della Pineta di Fregene, 76 ospiterà la seconda tappa per la prevenzione dell’Ictus

Dopo il grande successo della prima tappa del Progetto “Previeni L’Ictus”, organizzato lo scorso mese di ottobre dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, in collaborazione con il Comune di Fiumicino e la ASL, torna l’appuntamento con lo screening gratuito dell’esame del ritmo cardiaco per la prevenzione delle patologie a esso collegate.

L’obiettivo del Progetto è quello di prevenire il rischio di Ictus ad una fascia di età tra i 50 e i 70 anni, grazie agli screening e a una corretta informazione e a un’attività di educazione e formazione per promuovere anche corretti stili di vita e fornire consulenze in merito.

Il valore principale dell’iniziativa è quello di ricordare l’importanza della valutazione del rischio cardiovascolare individuale e della sua prevenzione.

La Fibrillazione Atriale, che colpisce mediamente il 2% degli adulti e oltre i 40 anni una persona su 4, è una delle cause più frequenti di ICTUS. Con il Progetto “Previeni l’Ictus” si vuole consentire a un’ampia fascia di popolazione di usufruire gratuitamente dello screening del ritmo cardiaco al fine di evitare o prevenire il rischio di sviluppo di queste patologie.

La seconda data dell’Open Day per sottoporsi agli screening gratuiti è prevista per sabato 9 dicembre presso il Poliambulatorio ASL RM 3 di Fregene, in Viale della Pineta di Fregene, 76, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, previa prenotazione telefonica obbligatoria, chiamando nei giorni feriali dalle 9:30 alle 13:00 i numeri: 351. 360.4003 – 351.784.8225.