Pregiudicato di Ladispoli catturato dai Carabinieri in un b&b di Cerveteri • Terzo Binario News

Una trentina di militari della Compagnia di Civitavecchia impegnati nell’operazione, il 51enne deve scontare diversi anni di reclusione

Pregiudicato 51enne di Ladispoli si dà alla macchia ma i Carabinieri lo catturano in un bed & breakfast di Cerveteri, totalmente estraneo alla vicenda.

Dispiegamento importante di forze dell’ordine oggi pomeriggio per prendere quest’uomo su cui gravano provvedimenti restrittivi in quanto resosi protagonista di molteplici episodi di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e atti persecutori – con annessi diversi anni di prigione da scontare – dai quali si è sottratto. Non ha fatto resistenza al momento dell’arresto.

Per i militari della Compagnia di Civitavecchia si è trattato di un servizio impegnativo che ha visto operare le stazioni di Ladispoli e Campo di Mare, con il supporto di pattuglie di Tolfa, Cerveteri e della Sezione Radiomobile e dell’elicottero.