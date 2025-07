"Potenziare i servizi per gli anziani fragili di Cerveteri e Ladispoli, si può" • Terzo Binario News

Lo sostengono il sindacato Spi/Cgil della Lega Civitavecchia, l’Avo di Ladispoli, l’Auser di Cerveteri e le Cooperative Solidarietà e La Goletta

“Si possono potenziare i servizi per gli anziani fragili di Cerveteri e Ladispoli? Il Sindacato Spi/Cgil della Lega Civitavecchia, presente nelle sedi di Ladispoli (Via Firenze 76 e Cerveteri ( V. G. Pascoli 10) ne è fermamente convinto e a tale scopo ha promosso una serie di incontri sul tema degli anziani fragili, cui hanno dato un contributo fattivo importanti soggetti del Terzo Settore che operano nel nostro territorio: l’Avo di Ladispoli, da anni impegnata, insieme alla cooperativa sociale Cassiavass nella sperimentazione del nido dei nonni per l’accoglienza diurna degli anziani fragili, l’Auser di Cerveteri con le sue molteplici attività socio culturali rivolte alla terza età, le Cooperative Solidarietà e La Goletta impegnate nei servizi socioassistenziali di assistenza domiciliare, tutte realtà che da anni operano a sostegno degli anziani fragili.

Tutto si è svolto nell’ambito della programmazione del piano sociale di zona per il triennio 2024/2026 cui, secondo la normativa vigente le organizzazioni sindacali, attraverso lo strumento della contrattazione sociale, i soggetti del terzo settore, associazioni di volontariato e cooperative sociali, sono chiamati a svolgere un ruolo importante nella lettura dei bisogni e nella proposta di soluzioni operative.

Il lavoro svolto è stato accolto con favore dal Comune capofila che, il 4 luglio scorso, proprio su richiesta dello Spi/Cgil, Auser e Avo, ha organizzato un incontro cui ha partecipato la Sindaca Elena Gubetti, la delegata per i centri anziani di Cerveteri, Arianna Mensurati, il Dirigente dei Servizi Sociali Dott. Emiliano Magnosi, la Responsabile dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Giorgia Medori, supportati dai tecnici della Società di consulenza Job Solution.

Tutti i presenti hanno condiviso l’analisi della situazione di molti anziani fragili del nostro territorio, che con l’invecchiamento generale della popolazione sono in netto aumento: le loro condizioni di salute sono fortemente condizionate dall’isolamento in cui spesso sono costretti a vivere e le loro famiglie hanno urgente bisogno di servizi di sollievo, da erogare tutti i giorni se si vogliono prevenire le frequenti istituzionalizzazioni con costi umani, sociali ed economici rilevanti.

Il Comune Capofila si è impegnato a convocare il tavolo di lavoro per la popolazione anziana, con cadenza periodica, a reperire le risorse necessarie nell’ambito della programmazione economica del piano sociale di zona, indispensabile la collaborazione dei centri sociali anziani e delle cooperative sociali accreditate. Alla luce della normativa vigente sarà avviata la procedura di coprogettazione e sperimentazione progettuale in tempi congrui, anche in considerazione del bisogno crescente.

Un ruolo fondamentale è riservato anche alla ASL RM4 cui è richiesta la collaborazione con i propri servizi specialistici”.

Spi/cgil Lega Civitavecchia

Auser Civitavecchia

Avo Ladispoli