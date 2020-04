Porta Maggiore, confezioni di farmaco illegale: sequestro della Polizia locale - Terzo Binario News

Una pattuglia del I Gruppo “Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale – nel pomeriggio di giovedì 9 aprile – ha fermato a Porta Maggiore una Lancia Y, durante uno dei consueti posti di controllo sul rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica. Alla guida un cittadino di nazionalità cinese che, alla richiesta di fornire il motivo del suo spostamento, dopo vari tentennamenti ha dichiarato di essere in giro per alcune operazioni di consegna di medicinali, destinati alla cura del contagio da Covid-19.

A questo punto gli agenti hanno avviato ulteriori verifiche che hanno portato al sequestro di 200 confezioni di un farmaco noto con diciture in lingua cinese, ma assolutamente illegale, privo di autorizzazione alla vendita sul territorio italiano.

Gli agenti, diretti dal Dottor Maurizio Maggi, hanno anche proceduto al sequestro dell’auto e di una somma di 3000 euro in contanti di cui l’uomo non ha saputo spiegare il possesso. H.J, di 37 anni, è stato denunciato per la distribuzione di medicinali non autorizzati e sanzionato perché circolava senza giustificato motivo, secondo quanto previsto dalle norme a contrasto della diffusione del contagio da coronavirus.

Ulteriori indagini sono tuttora in corso per stabilire l’esistenza di una rete di distribuzione illegale del medicinale.