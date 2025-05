Pietro Grasso con i bimbi della Ladispoli 1 • Terzo Binario News

Lunedì 19 maggio 2025, è stata una mattinata intensa, ricca di emozione, consapevolezza e partecipazione quella vissuta all’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, dove si è svolto l’incontro “Scintille di Futuro” con la straordinaria presenza di Pietro Grasso, già Procuratore nazionale antimafia, Presidente del Senato e oggi fondatore della Fondazione Scintille di futuro.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente scolastica prof.ssa Antonella Mancaniello, ha visto protagonisti centinaia di studenti delle classi quinte della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Un evento corale che ha unito parole, musica, immagini e confronto diretto per far emergere nei più giovani la consapevolezza di quanto la legalità sia un bene prezioso da custodire e coltivare.

Dopo il welcome coffee nell’atrio dell’Istituto e il saluto del dott. Alessio Bruno Bedini, è stata la Dirigente a introdurre i lavori: “Questo non è solo un evento simbolico – ha dichiarato la prof.ssa Mancaniello – ma un momento reale di formazione civica, un’occasione per accendere nei nostri studenti quella scintilla di responsabilità, coraggio e giustizia che li accompagnerà per tutta la vita”.

Pietro Grasso, accolto con grande entusiasmo, ha assistito alla proiezione del cortometraggio “Noi siamo capaci”, realizzato dagli alunni della classe 5ªB sotto la guida dell’insegnante Sara Parrocini. Il video ha emozionato inducendo molte riflessioni dei bambini sulla giustizia e sull’impegno personale. A seguire, il prof. Alessio Giannone ha presentato i lavori preparati dai ragazzi nei giorni precedenti: cartelloni, pensieri, domande, letture tratte dal libro “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”.

È stato poi il momento più atteso: il question time con Pietro Grasso, che ha risposto con chiarezza e passione alle domande dei piccoli cittadini. “Questi studenti – ha commentato Grasso – mi hanno profondamente colpito per la loro intelligenza, curiosità e senso civico. La scuola è il primo presidio di legalità di un Paese, e qui all’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 ho visto una comunità educativa viva, attenta, che investe energie per costruire coscienze libere. Le ‘scintille’ di oggi diventeranno la fiamma del domani, se continueremo a credere nella forza della formazione”.

L’evento si è chiuso con un’esibizione musicale sulle note di Cento Passi dei Modena City Ramblers, guidata dalla prof.ssa Maria Paola Turchetta. Un brano-simbolo che ha scandito l’applauso finale di studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni presenti: la dott.ssa Margherita Frappa, assessore all’istruzione del comune di Ladispoli, e l’ispettore Fiorenzo Somma, del Commissariato di Ladispoli. Tra i graditi ospiti anche la prof.ssa Anna Maria Bevilacqua Dirigente Scolastico dell’IC Ilaria Alpi di Ladispoli e la Protezione Civile che ha collaborato per la logistica.

In chiusura, la Dirigente Antonella Mancaniello ha voluto consegnare una riflessione ai presenti: “Oggi non abbiamo solo incontrato un uomo che ha lottato contro la mafia: abbiamo condiviso un valore, quello della dignità, che parte dai banchi di scuola. Vogliamo educare i nostri studenti ad essere operatori di pace, cittadini liberi, costruttori di futuro. La legalità non è una lezione da imparare, ma una vita da vivere”.

L’ottima riuscita dell’evento è il frutto di tutta la comunità scolastica: docenti, DSGA e collaboratori scolastici. I ragazzi dell’IC Ladispoli 1 sono stati molto interessati e hanno ascoltato con attenzione e partecipazione tanto da meritare i complimenti del senatore Grasso. Questo sarà per sempre un giorno da ricordare. Un seme piantato. Tante scintille accese.