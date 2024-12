Pesca professionale, tavolo a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolto questa mattina presso il Comune di Civitavecchia il secondo incontro del Tavolo per la pesca professionale, che ha visto la partecipazione delle Organizzazioni sindacali, della Cooperativa Pescatori, degli Operatori del settore, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità di Sistema Portuale e della Regione Lazio. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo dedicato all’analisi delle problematiche che interessano la categoria e alle possibili soluzioni per il futuro del settore.

Dopo un’attenta disamina delle criticità affrontate dai professionisti della pesca, le parti si sono aggiornate a gennaio, con l’impegno di approfondire i bandi regionali ed europei a sostegno della categoria. Gli operatori del settore hanno assunto l’impegno di presentare e illustrare nella prossima riunione progetti e proposte che possano contribuire allo sviluppo del comparto e alla valorizzazione delle risorse disponibili.

“Questo Tavolo si conferma un punto di ascolto, riflessione e progettazione fondamentale per il futuro della pesca professionale a Civitavecchia,” ha dichiarato l’Assessore al Lavoro, Piero Alessi. “Continueremo a lavorare con determinazione, garantendo un dialogo aperto e costruttivo con tutte le parti coinvolte, affinché le opportunità offerte dai bandi regionali ed europei possano essere sfruttate al meglio per sostenere e rilanciare un settore cruciale per il nostro territorio.”

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a proseguire su questa strada, favorendo il dialogo tra le istituzioni e gli operatori del settore, nella convinzione che solo attraverso un confronto continuo e una progettazione condivisa sia possibile dare risposte concrete alle esigenze della categoria e costruire un futuro di crescita e sostenibilità per il comparto della pesca.