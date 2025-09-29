Per il Tolfa ecco subito la Coppa: trasferta in casa del Parioli • Terzo Binario News

Invece mister Fracassa analizza lo 0-0 del Santa Marinella con il Borgo Palidoro

Per il Tolfa non c’è tempo di rimestare sulla sconfitta di Caprarola perché è già tempo di pensare all’andata dei 16esimi di finale di Coppa Italia che i biancorossi disputeranno domani alle 15.30 alla Bufalotta con avversario il Parioli.

Diverso il discorso per il Santa Marinella, reduce dalla trasferta senza punti contro la Duepigrecoroma e che domenica ha chiuso sullo 0-0 interno contro il Borgo Palidoro.

Per quanto concerne i collinari, è arrivata la prima sconfitta stagionale per 2-0 per mano della Cimina Falisca che, per bocca dello stesso allenatore Michele Micheli, ha rappresentato un passo indietro rispetto al successo dello Scoponi sul Cerveteri.

Ora però c’è la competizione infrasettimanale e un avversario che milita nel girone B. Con i gol in trasferta che valgono doppio in questa fase, sarebbe importante riuscire a segnare così da avere un cammino più agevole nella gara di ritorno a Tolfa del 15 ottobre.

In campionato, la battuta d’arresto è costata parecchio ai tolfetani superati in classifica da diverse compagini. Infatti, dopo due giornate, a punteggio pieno ci sono la stessa Cimina Falisca, Pianoscarano e Olimpus con 6 punti. A quota 4 seguono Real Campagnano, Borgo Palidoro e Duepigrecoroma mentre è nutrita la rappresentanza a quota 3 è composta da Tolfa, Capranica, Ladispoli e Grifone.

Andando a Santa Marinella, mister Daniele Fracassa non butta via il punto conquistato allo stadio Fronti, per adesso il primo stagionale: «Nonostante il risultato di parità – afferma – è stata una partita ricca di occasioni da rete. Meglio il Borgo Palidoro nel primo tempo perché ha spinto molto e grazie al nostro portiere classe 2006 Carlo Coronas siamo rimasti a galla con quattro interventi da campione. Il ragazzo è stato veramente attento e bravo sulle situazioni in cui è stato chiamato in causa. Nel secondo tempo siamo entrati in campo meglio, cambiando qualcosa a livello tattico e abbiamo avuto una certa supremazia di gioco. Potevamo anche vincerla questa partita con quella bella conclusione di Borioni che purtroppo si è stampata sulla traversa. Una partita che ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca perché comunque volevamo ottenere la vittoria. Tuttavia a mio giudizio, è stato comunque un pareggio giusto con un tempo per squadra. Però bisogna avere un atteggiamento più propositivo specialmente ad inizio partita ma va bene, anche considerata la forza dell’avversario. Ci prendiamo questo punticino e tiriamo avanti. La strada è lunga, la squadra è nuova, stiamo cercando il miglior assetto tattico e quindi serve pazienza ma ritengo si stia sulla strada giusta», la conclusione del tecnico rossoblù.