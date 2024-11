Patto di collaborazione per il parco di Viale Manzoni a Cerveteri: due cittadine si occuperanno di aprire e chiudere i cancelli • Terzo Binario News

L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti: “Collaborazione importante a tutela del Parco e dei residenti nelle zone limitrofe”

Dopo il Parco Giochi di Largo Giordano a Valcanneto e quello di Via Luni a Cerenova, anche il Parco di Viale Manzoni avrà chi si occuperà dell’apertura e della chiusura dei cancelli.

È frutto della firma di un nuovo Patto di Collaborazione, la cui ufficialità è stata sancita in Sala Giunta, all’interno del Palazzo del Municipio, con la sottoscrizione dell’accordo tra Comune di Cerveteri e due cittadine residenti nelle adiacenze del Parco, recentemente oggetto di importanti lavori di restyling realizzati attraverso i fondi del Pnrr.

Grazie alla disponibilità e al senso di appartenenza al proprio territorio di queste due signore, si è giunti alla firma di questo Patto di Collaborazione, che di fatto ufficializza la collaborazione e consente loro, in completa sicurezza, soprattutto da un punto di vista legale, di prendere possesso delle chiavi del Parco e regolamentarne l’apertura e la chiusura dei cancelli.

“Si tratta di un’attività estremamente importante questa che offrono alla collettività di Cerveteri le nostre due concittadine – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri – il Parco di Viale Manzoni, da quando si sono ultimati i lavori di restyling, è divenuto uno dei punti di maggiore aggregazione all’interno della territorio, dove ogni giorno si ritrovano tantissime famiglie con i propri figli. Questo, a volte, può comportare in particolar modo in orari serali o nelle ore del riposo, che il giocare dei bambini e schiamazzi, arrechino disturbo alle abitazioni limitrofe. Regolamentando l’apertura e chiusura del Parco, che comunque rimarrà sempre pubblico e totalmente gratuito, garantiremo una maggiore tranquillità ai residenti vicini al Parco, oltre al fatto di prevenire, chiudendo a chiave i cancelli, possibili episodi di bivacco o vandalismo notturno”.

“Il Patto di Collaborazione è una forma di cittadinanza attiva estremamente utile e completamente gratuita per la cittadinanza – ha aggiunto l’Assessore Francesca Appetiti – sul sito internet del Comune di Cerveteri sono disponibili la modulistica e tutte le informazioni necessarie del caso affinchè si possano sottoscrivere nuovi Patti di Collaborazione, sia come realtà associative che come liberi cittadini. Come Assessore, sarò chiaramente sempre a disposizione di tutti per affrontare insieme ogni argomento ed ogni tematica che possa portare beneficio a Cerveteri, ai cittadini e al territorio tutto”.