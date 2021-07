Parco giochi inclusivo per bimbi: inaugurazione sabato a Ladispoli - Terzo Binario News

“Una risposta concreta alle esigenze di tutti i bambini”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che sabato 10 luglio alle ore 10:00 verrà inaugurato il parco giochi inclusivo nei giardini di via Ancona, davanti alla chiesa di Santa Maria del Rosario.

“Con questo progetto – ha proseguito Grando – ribadiamo ancora una volta la volontà dell’amministrazione comunale di dedicare questo anno ai piccoli ladispolani, creando spazi a loro dedicati, accessibili, sicuri e soprattutto in cui potranno giocare insieme tutti i bambini. È il primo parco giochi inclusivo che viene realizzato nella nostra città e di questo siamo orgogliosi. Un ringraziamento particolare va alla società Piazza Grande che ha realizzato in prima persona i lavori di riqualificazione a costo zero per le casse comunali”.

“Il parco giochi inclusivo – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis – è un luogo dove i bambini potranno giocare e socializzare. Vista la sua posizione centrale, l’area giochi è molto frequentata: siamo impazienti di consegnare il parco rinnovato alle famiglie!”.