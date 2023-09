Parchi pubblici di Cerveteri, firmato il contratto di affidamento dei lavori • Terzo Binario News

Procede l’iter per il restyling dei 5 parchi pubblici finanziati per 2.300.000€ dai fondi PNRR

Ieri è stato sottoscritto il contratto di affidamento dei lavori per la realizzazione dei progetti di restyling dei 5 Parchi cittadini, un passo decisivo verso la valorizzazione delle nostre aree verdi.

Questo ambizioso progetto, finanziato con un contributo totale di 2.300.000€ proveniente dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede il rifacimento dei seguenti parchi pubblici: Parco Della Legnara, Parco Ina Casa e Parco Borsellino a Cerveteri; Parco Vannini a Cerenova; Parco di Via Corelli a Valcanneto.

“La gestione dei fondi PNRR è nota per la sua rigida supervisione – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – siamo in anticipo rispetto ai tempi previsti per l’affidamento di questi progetti. Le fasi di progettazione esecutiva, gara e affidamento sono state portate a termine nel pieno rispetto degli obblighi, a testimonianza dell’impegno e della competenza del nostro gruppo di lavoro”.

“Una grande opportunità colta dalla nostra Amministrazione – ha continuato il Sindaco – che porterà al rifacimento di 5 luoghi chiave del nostro territorio. Per questo desidero ringraziare Matteo Luchetti e Francesca Appetiti, rispettivamente assessori alle opere pubbliche e all’ambiente, per il loro costante impegno nella supervisione del progetto, il Dirigente Arch. Fabrizio Bettoni, la responsabile del servizio ambiente Daniela Petrone e i funzionari Valerio Granieri e Giorgia Prete per la dedizione e la professionalità dimostrate quotidianamente”.

Lunedì prossimo, l’azienda appaltatrice inizierà le verifiche di tutte le aree verdi coinvolte nei progetti di restyling, preparando la fase successiva della consegna delle aree per l’apertura dei cantieri.