Parcheggio di scambio al posto della Frasca • Terzo Binario News

Progetto di Regione e Arsial contro il degrado del Monumento Naturale: via i pini e spazio per auto e navette verso Civitavecchia

Via i pini dalla Frasca, al loro posto un parcheggio di scambio. Questa la decisione che arriva dalla Regione e dall’Arsial circa il futuro della pineta civitavecchiese.

Alberi malati, sostanziale inutilizzo, sporcizia dappertutto: ormai lo spazio – una volta – verde, a nord della centrale a carbone, sta diventando un problema più che una risorsa.

Così Arsial e Regione hanno pensato a un progetto alternativo: spianare tutto per consentire un servizio di navettamento da e verso la città, così da rendere funzionale quell’area dotandola di tutti i comfort.

Anzi, un’altra delle possibilità è quella di trasformare lo spazio in una pista per kart e minimoto da utilizzare per competizioni nazionali.

Il modello è quello adottato dal sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi che nel lido della cittadina etrusca ha tagliato dall’oggi al domani decine di pini marittimi rendendo l’arteria un viale perfetto per poterlo attraversare senza il fastidio delle radici.

Un’idea perfetta questa per oggi primo aprile.