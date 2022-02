Orsomando e De Angelis sulla via Doganale: "Sbagliate le modifiche alla circolazione in zona" - Terzo Binario News

“Come tutti ben sanno il comprensorio di Valcanneto, in tanti anni di sviluppo residenziale, è composto prevalentemente da unità immobiliari monofamiliari, bifamiliari e quadrifamiliari dove un corretto e sicuro sistema di viabilità è uno dei punti cardine, se non il fulcro, della vita sociale cittadina ivi esistente.

La via Doganale che è parte integrante della citata “viabilità”, all’altezza delle tre entrate di questo comprensorio, è davvero pericolosa.

Su tale strada viaggiano tutti a velocità sostenuta forse sin troppo sostenuta e, uscendo da Valcanneto, risulta spesso difficile identificare le auto sia quando è giorno figuriamoci all’imbrunire o di sera quando, alcune volte, molte di loro viaggiano anche a fari spenti. In merito alla evidenziata pericolosità, alcune settimane orsono, siamo stati interessati da alcuni cittadini residenti che ci hanno esternato, con la disperazione di chi è inerme di fronte all’altrui incompetenza, alcuni evidenti disagi e importanti problematiche riferite alla preoccupante quanto inadatta nuova viabilità, adottata dall’Amministrazione e dal competente Ufficio, riguardante la strada di via Giovanni Paisiello.

L’Amministrazione tramite i propri uffici, non siamo a conoscenza se dopo un attento studio o che altro, ha messo in atto la nuova viabilità al secondo ingresso del suddetto comprensorio trasformando, appunto, via Giovanni Paisiello da strada a “doppio senso” a “senso unico” chiudendo di fatto, in questo modo, l’unica uscita con una chiara e sostanziale visibilità che consentiva, in completa sicurezza, l’immissione dei cittadini sulla via Doganale verso Fosso Statua e, questo, senza aver considerato che le altre due uscite hanno un alto grado di pericolosità.

Difatti le altre due uscite, posizionate in prossimità di curve, presentano una visibilità a dir poco “scarsa”. Dopo aver personalmente verificato, non possiamo che fare nostre le giuste lamentele e profonde preoccupazioni dei residenti che non sono affatto da sottovalutare visto che, nello specifico, sono ad eventuale salvaguardia dell’incolumità personale di ognuno di loro e delle rispettive famiglie oltre che di tutta la collettività di Valcanneto.

Riteniamo “senza senso” l’istituzione del recente senso di marcia di via Paisiello che priva i residenti di una concreta e, soprattutto, più “sicura” uscita sulla strada provinciale via Doganale consentendo di usufruire di una più ampia visuale del veloce flusso veicolare senza mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità di cui, ci sembra, nessuno abbia tenuto conto.

A fronte delle indicazioni dei cittadini e nella logica di un buon “senso” chiediamo che l’Amministrazione di Cerveteri si attivi, con urgenza e immediatezza, ripristinando il precedente doppio senso di marcia suggerendo di verificare, eventualmente, l’eventuale istituzione di un divieto di sosta, su entrambi i lati del primo tratto della via in oggetto, per facilitare il transito dei veicoli.

Nel frattempo, abbiamo effettuato un Accesso Atti con richiesta di informazioni alfine di verificare ordinanze, relazioni tecniche e non, avvenuti sopralluoghi, studio della viabilità e quant’altro prodotte a supporto di tale decisione e trasformazione repentina della viabilità a Valcanneto”.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando

Consigliere Comunale Consigliere Comunale

Lista Trasparenza e Legalità