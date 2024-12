Occasione sprecata da Santa Marinella: è solo 0-0 a Ronciglione ma resta primo • Terzo Binario News

Il Tolfa espugna il Maremmino, 2-1 al Pescia

Il Santa Marinella butta via un’occasione più unica che rara per scappare via in classifica, un turno che avrebbe costretto le inseguitrici a non sbagliare almeno fino alla giornata di riposo dei rossoblù. Il Tolfa invece espugna il Maremmino e si rifà sotto in una graduatoria cortissima nella quale si prende il sesto posto solitario. Questi i responsi della tredicesima giornata del girone A.

Finisce 0-0 una tornata che sembrava dovesse favorire gli uomini di Daniele Fracassa sotto vari punti di vista: un avversario come il Ronciglione, del quale si immaginava dovesse fare un sol boccone in quanto ultimo della classe – e preso in carico dal tecnico civitavecchiese Nicola Salipante – invece è arrivato solo un pari.

Le cinque vittorie consecutive dei rossoblù e appunto, gli scontri diretti fra le altre pretendenti al successo oltre al riposo da calendario del Pianoscarano erano tutti elementi che deponevano a favore dei santamarinellesi. E invece, nonostante un dominio dei tirrenici pressoché incontrastato, è uscito un pari amarissimo.

Occasioni per il trio d’attacco Trincia-Brutti-Tabarini nonostante le barricate innalzate dall’undici cimino. Il pari non toglie però il sorriso al volto dell’allenatore: «Si è dominato – dice Fracassa – nonostante tutti gli spazi chiusi. Abbiamo provato a segnare ma senza risultati. Forse c’era un rigore per noi per un mani in area che l’arbitro non ha sanzionato. Stesso discorso nella ripresa con una sola occasione da gol per il Ronciglione su punizione di Pagliuca che ha colpito la traversa. Poi gol annullato a Tabarini per fuorigioco, insomma non siamo neanche stati fortunati. Al Santa è mancata la cattiveria sotto porta però sottolineo come non ci sia stata sottovalutazione dell’avversario». E domenica prossima allo stadio Fronti arriva proprio il Pianoscarano per uno scontro diretto sanguinoso, visto che si tratta di prima (a 27 punti) contro seconda (una lunghezza sotto) che potrebbe determinare il prosieguo del campionato.

Invece il Tolfa, zitto zitto, si è andato a prendersi tre punti a Pescia. Successo per 2-1 al Maremmino con gol di Miguel Vittorini al 7’ su calcio di rigore e raddoppio Samuele Pangi al 21′ della ripresa. A pochi minuti dalla fine i maremmani hanno dimezzato lo svantaggio con Alessandro Giambi. Gara condizionata dal vento che ha reso la partita non bella ma finalmente gli uomini di Roberto Macaluso (in tribuna per squalifica) sono stati concreti. Dopo la rete di Pangi del 2-0 temporaneo il Pescia ha provato a raddrizzarla ed è servito un Gianmarco De Clementi in gran spolvero per negare il pareggio con un paio di interventi importanti. Dopo l’1-2 non ci sono stati più rischi per la difesa tolfetana, sebbene si sia preferito badare più al gioco di rimessa che al classico possesso palla. Il Tolfa domenica può confermarsi in zona-vertice visto che allo Scoponi arriva un’Indomita Pomezia, che langue al terzultimo posto in classifica.