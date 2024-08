Nuovo intervento di disinfestazione contro la zanzara e zanzara tigre in tutta Cerveteri • Terzo Binario News

Il trattamento sarà effettuato nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto

Nuovo intervento di disinfestazione anti-alare contro la zanzara e la zanzara tigre nell’intero territorio comunale di Cerveteri. Il prossimo trattamento, il quarto dei cinque previsti, sarà effettuato nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto. Come di consueto, si svolgerà in orario notturno e si concluderà alle primissime ore del mattino seguente.

“L’intervento di disinfestazione contro le zanzare avverrà tutto in una notte e nell’intero territorio comunale – ha dichiarato il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – il trattamento interessa solamente le aree pubbliche e solamente di riflesso va a colpire le zone private, quali giardini o balconi. Si raccomanda dunque alla cittadinanza di rimuovere eventuali ristagni d’acqua presenti nei terrazzi, come ad esempio quelli che si possono creare nei sottovasi delle piante, in quanto potrebbero aumentare il proliferare di zanzare”.

“Le avvertenze da seguire sono quelle di sempre – prosegue il Sindaco – chiudere le finestre, non sostare nelle aree interessate dal passaggio dei mezzi e mettere al riparo animali domestici, giocattoli, panni e generi alimentari. Si ricorda infine che saranno utilizzati solo prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute”.

Il quinto e ultimo intervento, si svolgerà con le medesime modalità nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto.