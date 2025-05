Nuovo disco per il cantante di Ladispoli Luigi Petruzzi • Terzo Binario News

Luigi Petruzzi ritorna con un’opera d’anima e poesia, Cuori di perla, il suo nuovo disco.

Un viaggio musicale tra emozione e bellezza dell’anima, in stile newclassic e pop piano, in un’alternanza di sonorità dance e classic in cui il pianoforte è al centro del progetto, tranne che nel brano ANTEPRIMA arrangiato per quartetto d’archi.

Oltre alla composizione e all’esecuzione pianistica dei brani, l’artista ha curato gli arrangiamenti e la programmazione musicale.

Gli otto brani dell’album possono essere acquistati su Amazon e ascoltati su tutti i digital store e con i suoi circa 800.000 streaming su Spotify, l’artista si appresta ad oltrepassare un milione di streaming.

Cuori di Perla, Luigi Petruzzi (autoproduzione)

https://album.link/i/1813436888