Nuoto di fondo, Michela D'Amico vince la Traversata dello Stretto - Terzo Binario News

Michela D’Amico supera Scilla e Cariddi vincendo la “Traversata della Stretto” a Messina nella categoria Mater e giungendo sesta assoluta dietro cinque atlete agoniste.

Per l’ondina locale, che gareggia con i colori della Società Nuotatori Civitavecchiesi, è stata la quarta partecipazione alla prestigiosa competizione siculo-calabrese, quest’anno è arrivata alla 57esima edizione.

Giornata di corrente forte discendente e vento teso di scirocco le condizioni meteo, con la gara partita dalla costa siciliana dove le correnti si sono incanalate nello Stretto contrastate dal vento forte in direzione opposta.

L’effetto è stato un innalzamento delle onde che hanno messo persino a repentaglio la sicurezza delle barche d’appoggio. La fondista non se n’è preoccupata, sebbene oltre la metà dei concorrenti si sono visti costretti al ritiro. Sulla costa calabrese il tanto agognato e meritato traguardo.

«Risultato straordinario quello della D’Amico – commenta il tecnico Marcello Jacopucci – in considerazione dello sviluppo della gara he ha visto una raffica di ritiri. Il nostro ringraziamento va al nostro bravissimo barcaiolo Domenico Tedesco, ex comandante di traghetti che da decenni solcano quelle correnti. Marinaio vero, ha letto le correnti in maniera perfetta e mentre incitava Michela a non mollare, ci ha portato fuori da una difficile situazione».

Plauso anche della presidente della Nc Federica Feoli: «Gara veramente impossibile, ho visto i filmati e mi sono spaventata, ma la nostra Michela ancora una volta ha dimostrato che gli allenamenti ai quali si sottopone non sono un vezzo o un capriccio, ma lo sforzo di un’atleta necessario ad essere competitiva in ambito nazionale ed internazionale».