Notte di fuoco a Monteverde e al Laurentino: cassonetti distrutti dalle fiamme - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Circonvallazione Gianicolense e via Carlo Levi: tra sabato 4 e domenica gennaio sono andati a fuoco cassonetti a Monteverde e al Laurentino .

Presenti i pompieri – impegnati nelle operazioni di spegnimento – e la Polizia, mentre sui social scorrevano foto e video di quanto avvenuto.

A Monteverde due i secchioni in fiamme, come confermato dalle forze dell’ordine. Situazioni analoghe, per la cronaca, sono state segnalate dai cittadini in via Pio Foà e in via Federico Ozanam. Più cassonetti, invece, sono risultati bruciati al Laurentino.

Un cassonetto in fumo e due auto danneggiate è bilancio del rogo registrato ieri a Marconi, in via Antonino Lo Surdo (QUI LA NOTIZIA). Alla Balduina, largo Giorgio Maccagno, rifiuti sono andati a fuoco rifiuti davanti ai cassonetti.

Foto Facebook