Incendio a Marconi: cassonetto in fiamme, danneggiate due auto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Marconi in via Antonio Lo Surdo, all’altezza del civico 12. Un cassonetto – per cause in corso di accertamento – nella notte è stato avvolto dalle fiamme che hanno danneggiato parzialmente anche due vetture parcheggiate nelle vicinanze, una Nissan e una Opel.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, che indagano sulla vicenda. Nessuna persona è rimasta ferita.