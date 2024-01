Niente acqua a Civitavecchia Nord, attive le autobotti • Terzo Binario News

Il CMT infirma di dover procedere a una sospensione della fornitura dell’acqua, necessaria per eseguire una riparazione su condotta idrica.

Venendo meno l’apporto di tale fornitura, Acea Ato2 informa che dalle ore 07:00 fino a tarda serata di oggi 03/01/2024, salvo imprevisti, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti zone:

Zona Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord e zona la Scaglia, zona Pantano e Sant’Agostino (comune di Tarquinia ma di competenza Acea), zona industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa), zona area portuale, zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e cimitero nuovo.

Potrebbero essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi alla cittadinanza, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio in:

 Viale Gioacchino Rossini angolo Via Guido d’Arezzo;

 Piazza Antonio Vivaldi.

Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it