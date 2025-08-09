Motori, Morali in corsa per la finale del Trofeo Centro Sud Italia • Terzo Binario News

Un tris di manche eccellenti finalmente porta Antonio Morali a vincere la gara di Formia mentre da quella di Val Vibrata è arrivato un secondo amaro che tuttavia lancia il pilota civitavecchiese nella corsa al titolo del Trofeo Centro Sud Italia.

Partendo dalla competizione pontina, corsa sul circuito Penitro-Castellonorato, in questo caso è andata veramente bene. Migliora il feeling tra l’esponente del Gruppo Piloti Civitavecchia e la vettura della Formula Gloria così è arrivato il successo sia nella propria classe, che nella categoria assoluta. In altre parole, è stato il miglior corridore dell’intera kermesse. risultando il migliore nell’evento in terra pontina, Invero, è stato un podio tutto di marca Formula Gloria. Quella di Formia è una pista su cui Morali performa bene, segno che si adatta alle sue caratteristiche. Del risultato si è detto particolarmente soddisfatto il tecnico Christian Fedeli.

Invece nel Teramano Antonio Morali ha ottenuto un secondo posto che lascia parecchio amaro in bocca nella quinta tappa del campionato Driver Trophy – trofeo Centro Sud, che si è disputata sul cartodromo di Val Vibrata, Il corridore ha conquistato il secondo gradino del podio, distante appena mezzo secondo da Luca Filippetti. Ma proprio questa distanza temporale minima è stata causa di arrabbiature per il pilota civitavecchiese: infatti è incorso in una penalizzazione a causa del mancato rispetto della bandiera gialla (che impone di rallentare e talvolta il divieto di sorpasso). «A mio avviso la decisione assunta non mi ha permesso di vincere – afferma perentorio il pilota – tant’è vero che con il mio direttore sportivo Christian Fedeli ci siamo lamentati dell’accaduto con i commissari di pista. Tuttavia i giudici hanno deciso di non farmi ripetere la prova, perché secondo me c’era spazio a sufficienza per passare nonostante ci fosse una macchina intraversata, ma non hanno calcolato che per rispettare il regolamento ho dovuto rallentare, proprio al fine di rispettare l’esposizione della bandiera gialla». Tuttavia Morali si avvicina alla finale della competizione riservata ai primi tre piloti della graduatoria generale. Con questo andamento il prologo di stagione è assicurato.