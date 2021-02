Morto Renato Campofranco: lutto a Ladispoli - Terzo Binario News

Per anni ha lavorato nei Servizi sociali del Comune, il cordoglio del sindaco Grando

“Ciao Renato. Per anni ha lavorato nel campo dei Servizi sociali del comune di Ladispoli e solo da pochi mesi era andato in pensione. Tutti conoscevano Renato Campofranco, la sua gentilezza, la sua disponibilità e la generosità. Ora Renato non c’è più”. Questo il messaggio commosso dell’Amministrazione comunale.

“Il sindaco Alessandro Grando e tutta l’Amministrazione comunale si stringono attorno ai suoi familiari in questo momento di grande dolore.I funerali si svolgeranno domani, sabato 20 febbraio, alle ore 14.30 presso la chiesa del Rosario”.