Morta a 28 anni dopo un intervento di routine a Roma: indagati tre medici • Terzo Binario News

Tre indagati per la morte di Michela Andretta, 28 anni, deceduta un’ora dopo essere stata operata per asportare un’angioma all’orecchio sinistro in una clinica privata romana.

Si tratta dello staff medico che ha eseguito l’intervento, chirurgo, anestesista e assistente. Per loro l’accusa è omicidio colposo in ambito sanitario. Oggi sarà eseguita l’autopsia, ma ci vorranno mesi prima che si arrivi a chiarire le cause della morte e le eventuali responsabilità.

Fonte, RaiNews24