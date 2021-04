Montino tuona: "Via i rifiuti da via del Faro a Fiumicino" - Terzo Binario News

“La situazione è diventata davvero insostenibile per la quantità di rifiuti che vengono scaricati dai soliti incivili nell’area del porto turistico, lungo via del Faro”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“A facilitare il degrado, la mancanza di una recinzione in alcuni tratti dell’area – sottolinea il sindaco -. Responsabile della pulizia, in quella zona, è l’azienda concessionaria dell’area. Per questo ho appena firmato un’ordinanza con la quale impongo alla concessionaria di provvedere, entro 10 giorni, al ripristino della recinzione dove mancante o danneggiata e alla bonifica da tutti i rifiuti”.

“Se entro 10 giorni non sarà dato seguito all’ordinanza – conclude Montino -, provvederà il Comune ma agendo “in danno”, cioè chiedendo poi il risarcimento delle spese alla concessionaria che avrebbe dovuto provvedere”.