Momo, bellissimo micio pronto a fare le fusa per un padrone affettuoso e Sofy splendida cagnetta che aspetta amore • Terzo Binario News

Cerchiamo una casa per Momo, micio abbandonato per strada nel mese di settembre. E’ stato raccolto e salvato. Non è sterilizzato, ha circa un anno.



E’ molto affettuoso, e non perde occasione di farti compagnia; gli piace dormire accanto a qualcuno e saltarti sulle ginocchia mentre sei seduto sul divano a guardare la tv o leggere un libro; è molto curioso, ha sempre voglia di esplorare angoli nuovi della casa e seguirti nelle tue faccende.

E’ a Siena, adottabile nel centro nord Italia con disponibilità a controlli pre e post affido presso l’abitazione, ed a restare in contatto con la nostra associazione per darne notizie.

Per informazioni: tel.: 3493228057 – preferibile richiesta per whats up e sarete richiamati

www.sienadozioni.it – facebook: assta siena

Instagram: assta_siena Associazione Senese Salute e Tutela degli Animali odvTelefono 366 5029904pagina facebook: assta sienawww.sienadozioni.it

DONA IL 5 X MILLE A C.F. 92060000525

codice iban IT 64S 01030 14200 0000 10611877 intestato a Associazione Senese Salute e Tutela Animali.

Eco Sofy

Poi a Milano c’è SOFY tipo pastore biellese nata 1.9.2021 tg media dolcissima.

Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00