Minuto di silenzio della Dinamo Ladispoli in ricordo del professor Sorbo • Terzo Binario News

I minuti di silenzio durante le manifestazioni sportive sono sempre un momento particolare: sono la dimostrazione che una comunità di persone, seppur riunitasi per gioire e divertirsi assistendo ad una partita di basket o a un qualsiasi altro evento sportivo, prima decide di fermarsi un momento per rivolgere un pensiero ed omaggiare una persona che e’ andata via.

Questo e’ quello che noi faremo domenica pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Ladispoli, prima della partita contro il Citta Futura Roma, con il beneplacito della Federazione Italiana Pallacanestro e delle Autorità Comunali; ci fermeremo per ricordare a un anno dalla sua scomparsa (25 gennaio 2022), nel luogo a lui dedicato, il Professor Antonio Sorbo, una persona che qui a Ladispoli ha seguito generazioni di ragazzi, dedicando una vita all’insegnamento dello sport, dei valori sportivi, e non solo. Per sincero rispetto, stima e ammirazione nei suoi confronti”.

Pallacanestro Dinamo Ladispoli