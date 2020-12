Marito e moglie trovati morti in casa - Terzo Binario News

Nessuna effrazione, nessun segno di violenza. Marito e moglie sono stati trovati morti in casa lunedì 15 dicembre. L’episodio è avvenuto in via Abigaille Zanetta, zona Cecchignola. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Secondo le prime informazioni raccolte, i parenti da giorni non avevano più notizie della coppia. Come detto, sui corpi non sono stati riscontrati segni di violenza. Né sono stati notati segni di effrazione.

Sul posto i carabinieri della stazione Roma Cecchignola e della settima sezione del Nucleo investigativo di via In Selci, questi ultimi impegnati nei rilievi. L’esame autoptico disposto consentirà di fare luce sulle cause del decesso.

