Mareggiate, l'opposizione di Fiumicino chiede interventi anche per Isola Sacra • Terzo Binario News

“Abbiamo presentato una mozione in Consiglio comunale affinché si intervenga sugli effetti delle ultime mareggiate, anche nella località di Isola Sacra, per i danni provocati ai pennelli di scogliera. Gli eventi metereologici hanno infatti determinato la caduta degli scogli e il pericoloso avanzamento del mare a ridosso del margine stradale. Riteniamo per questo necessario l’intervento dell’amministrazione al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per i beni demaniali marittimi e per la pubblica incolumità.” Lo dichiarano i consiglieri di opposizione in consiglio comunale, Barbara Bonanni, Erica Antonelli, Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo.

“Dopo le numerose mareggiate che si sono abbattute sulle coste di Fiumicino, che hanno provocato l’ulteriore peggioramento del fenomeno di erosione costiera nonché numerosi danni ai pennelli di scogliera posti a riparo della costa e a diverse strutture di balneazione lungo tutto il litorale comunale, dalla località di Isola Sacra fino a quella di Fregene, è necessario che l’amministrazione proceda, con la Regione Lazio, alla rilevazione dello stato dei fatti e intervenga in modo mirato.”

“Ci auguriamo che la mozione venga discussa al più presto dal Consiglio Comunale e approvata con unità di intenti dell’aula, a tutela della popolazione e di tutto il territorio”, concludono i consiglieri.

I consiglieri di Opposizione Barbara Bonanni, Erica Antonelli, Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo.