Marcucci chiede il rendiconto sul Summer Fest, Grando: "Se intravedete reati andate in Procura" • Terzo Binario News

Dopo i concerti del Capodanno 2023 Ladispoli attiva voleva vederci chiaro ma il sindaco si è barricato dietro gli uffici; esordio fra i banchi dell’opposizione di Ferdinando Cervo

Doveva essere un consiglio di sole mozioni e interrogazioni (con l’esordio di Ferdinando Cervo nei banchi dell’opposizione), è diventato un invito a denunciare l’operato della Giunta.

Il clima nell’aula Ceraolo resta avvelenato anche di fronte a una richiesta abbastanza scontata come quella di una rendicontazione con i dettagli della spesa.

L’ha avanzata il consigliere Gianfranco Marcucci in merito al Summer Fest ma la richiesta è diventata di stretta attualità visto quanto accaduto con il Capodanno 2023.

La domanda rivolta all’Amministrazione riguardava la rendicontazione sulla cifra girata alla Pro Loco per gli eventi estivi. Su questo aspetto è emerso un certo nervosismo del primo cittadino che ha tirato dentro al discorso la Pro Loco (neanche nominata da Marcucci) e dicendo che «siccome gli uffici non hanno riscontrato incongruenze per il Comune le spese sono giustificate. Siccome l’opposizione insinua irregolarità, andasse in Procura, dalla Guardia di Finanza o alla Corte dei conti e denunci».

A parte le schermaglie da consiglio, perché non mostrare i dettagli della rendicontazione se è tutto conforme?