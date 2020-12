Maltempo su Ladispoli e Cerveteri: fossi ingrossati, allagamenti e posacenere divelti - Terzo Binario News

Immacolata difficile a Ladispoli e Cerveteri per via del maltempo che imperversa sul Litorale Nord. Protezione Civile dei due comuni allertata e in ricognizione per verificare la situazione nelle zone critiche

A Ladispoli il vento e la pioggia hanno divelto i posacenere stradali, uno dei quali installato in via Regina Elena. La colonnina è stata sradicata dal basamento su cui era poggiata.

Monitorati i fossi, in particolare il Vaccina che si è ingrossato e sta riversando in mare grandi quantità di fango. Sotto controllo gli argini, che al momento stanno reggendo.

Controlli anche a Cerveteri, effettuati dalla Prociv. A Cerenova alcune strade risultano allagate.