M5s Trevignano sull'Arrone: "Senza gestione ambientale lungimirante, niente guadagni" - Terzo Binario News

“Il movimento 5 stelle Trevignano Romano intende rispondere alla polemica rispetto lo stato di salute dell’Arrone.

Se ci si potesse consentire una facile battuta, un po’ come la questione pista ciclabile, si potrebbe sorridere dicendo “a volte ritornano”, l’ironia nasce dalla dualità del livello del lago. Il lago era troppo basso e ora invece, è troppo alto!

Non si riesce a trovare un equilibrio tra le due posizioni, lecite, e portate da un interesse per la vicenda che riguarda la cura del nostro territorio ma anche l’economia, il turismo e il commercio di Trevignano e delle comunità riunite del Lago di Bracciano.

Come in passato, la politica non è stata in grado di trovare una soluzione che fosse frutto di mediazione, che curasse gli interessi di tutte le parti sociali in causa. Il livello del lago è troppo basso e si cavalca l’onda, giustissima, della fascia ambientalista; il livello del lago fa perdere una fila di lettini, magari qualcuno dice a bassa voce che magari le paratie devono essere alzate, che importa se il nostro lago non ha ancora raggiunto un livello ottimale nonostante goda di ottima salute.

Miopia politica, assenza di visione, insufficiente capacità di progettazione. Questi sono i motivi per cui oggi ci ritroviamo a discutere dell’Arrone. Una politica che ci prende in giro e che fa assistere ad una triste quanto strumentale guerra tra poveri.

Attraverso il consigliere regionale Valerio Novelli, abbiamo ritenuto opportuno specificare che la tutela del lago è la nostra priorità perché se è vero che l’economia e l’indotto turistico sono per noi vitali, è altrettanto vero che senza una gestione ambientale lungimirante, non ci sarà spazio per nessun tipo di guadagno.

Siamo sicuri che come già in passato avvenuto anche questa volta saremo, a detta dei soliti noti, complici di ACEA e che quindi qualsiasi nostro intervento, seppur interessato al bene comune generale, verrà letto e raccontato come il salvaguardare una forma politica di facciata.

Siamo vicini e disponibili al confronto con tutte le parti economiche e civiche interessate ma siamo ancor di più determinati a dimostrare che la salvaguardia del Lago, gestendo e studiando i suoi cambiamenti e i suoi cicli, sia la vera ricchezza e potenzialità economica del nostro territorio”.

M5s Trevignano