Lo stabilimento Bonita di Tarquinia Lido torna al Comune: così ha deciso il Tar • Terzo Binario News

Il Comune di Tarquinia rientra formalmente in possesso dello stabilimento “Bonita”.

A seguito della sentenza del TAR Lazio pubblicata il 14 maggio 2026, è stata confermata la legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione aveva disposto, il 14 aprile 2026, la revoca dell’affidamento del bene demaniale e delle relative strutture.

A tutela dei clienti si precisa che il precedente gestore non ha titolo per la conduzione delle attività dello stabilimento comunale.

Saranno inoltre avviate le procedure necessarie per una nuova assegnazione della gestione, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza e interesse pubblico. Obiettivo del Comune di Tarquinia è garantire una conduzione regolare della struttura e valorizzare uno spazio importante per il litorale e per l’intera comunità.