Lisbona sede delle Final Eight di Champions in attesa di Liga e Serie A - Terzo Binario News

Dopo la vittoria del Liverpool in Premier League che segue quella del Bayern Monaco in Bundesliga, le attenzioni sono ora concentrate tutte sul campionato di serie A e sulla Liga spagnola.

Si chiude con Liga e Serie A, poi tutti a Lisbona per la Champions League

Certamente più combattuta la stagione di Liga, visto che dall’inizio di stagione ci sono stati diversi capovolgimenti di fronte, con il ritorno prima del Barcellona su Siviglia e Atletico Madrid e nel girone di ritorno con il Real Madrid, attualmente squadra primatista, ma che dovrà ancora vedersela contro i Blaugrana fino alla fine. Dinamiche differenti in serie A visto che sia la Lazio di Simone Inzaghi che l’Inter di Antonio Conte sembrano aver mollato la presa rispetto alle ambizioni scudetto. Difficile dire chi stia facendo meglio dell’altra, dato che la Lazio è già alla terza sconfitta da quando si è tornato a giocare. Non troppo meglio l’Inter che aveva già un gap considerevole nei confronti della Juventus a cui ha poi aggiunto un pareggio in rimonta contro il Sassuolo e la sconfitta interna contro il Bologna. Meglio di Lazio e Inter stanno invece facendo Milan, Napoli e Atalanta.

L’Atalanta attualmente possiede una classifica capace di impensierire, seppur in modo blando il sogno scudetto della Juventus e di Maurizio Sarri, con il tecnico toscano ancora a digiuno di vittorie in Italia. Molto più interessante lo scenario che riguarda la Champions League, che sarà protagonista a partire dal prossimo mese di agosto con i pronostici e le scommesse livea farla da padrone per un insolito periodo di vacanze con il calcio internazionale e ben due trofei da assegnare e gustare sotto l’ombrellone. Soprattutto perché almeno a livello teorico, le italiane sono tutte ancora in gara.

Se l’Atalanta è già qualificata per i quarti di finale, sarà invece piuttosto impegnativo il compito del Napoli che invece riparte dal pareggio ottenuto all’andata: risultato da leggere come un -1, visto che ha subito gol in casa contro il Barcellona. Formalmente anche la Juventus di Cristiano Ronaldo parte da -1 avendo perso all’andata contro il Lione, squadra però piuttosto modesta che dovrà però ripartire direttamente dalla gara di ritorno degli ottavi di finale, visto che in Francia il campionato si è concluso anzitempo durante il mese di marzo, per i motivi che tutti ben conosciamo.

Chi vincerà questa anomala edizione di Champions League

Sarà interessante capire quali squadre accederanno alla formula delle Final Eight di Champions League, che verranno disputate a Lisbona, durante le prossime settimane, appena i campionati di Inghilterra, Italia e Spagna vedranno la conclusione. A livello di quote champions le squadre maggiormente considerate per la vittoria finale risultano a pari merito il Manchester City di Pep Guardiola e il Bayern Monaco. Due squadre che vengono da una stagione piuttosto speculare. Il City infatti non è riuscito a tenere il ritmo del Liverpool di Jurgen Klopp e quindi avrebbe gli stimoli giusti per eccellere in Champions League. D’altra parte il Bayern Monaco ha conquistato senza fatica il campionato di Bundesliga, senza farsi troppo intimorire dalle dirette rivali, Borussia Dortmund e RB Lipsia. Lipsia che a differenza del Dortmund è ancora in competizione per quanto riguarda la Champions. Tra le altre formazioni piazzate, troviamo il Barcellona di Lionel Messi, il PSG e la Juventus. Delle tre però, blasone a parte, solo la Juventus sembra avere davvero qualche possibilità di arrivare fino alla fine, visto che il Barcellona non sta attraversando un momento esemplare di forma e di tenuta mentale, mentre il PSG non gioca una gara ufficiale dallo scorso marzo 2020. Interessante notare come Real Madrid e Napoli siano date rispettivamente a 23.00 e a 51.00, pur essendo ancora del tutto in partita per accedere ai quarti di finale e di conseguenza alla Final Eight di Lisbona.