Arriva l’app per la quotazione oro in tempo reale e le truffe diminuiscono - Terzo Binario News

La vendita dell’oro che si possiede e che non si vuole conservare è ormai prassi e la diffusione sul territorio italiano delle agenzie di compro oro non stupisce più nessuno da anni. Se poi si contano anche i momenti più difficili che una famiglia può attraversare dal punto di vista economico, si capisce bene come il piccolo tesoro che può essere un cofanetto di vecchi gioielli, unito alla possibilità di vendita in un compro oro, sia la soluzione di liquidità che può far comodo a molti.



Le domande che precedono la vendita sono per lo più due: come assicurarsi che il prezzo dell’oro al grammo sia corretto e come non cadere in truffe di agenzie poco serie che non offrono valutazioni reali. Per rispondere, un solo consiglio: imparare a controllare in autonomia la quotazione oro in tempo reale per arrivare preparati all’incontro con chi valuterà l’oro. Ed è così che la tecnologia ci è venuta incontro anche in questa azione, con il nuovo sviluppo di un’app gratuita da tenere sullo smartphone per controllare la quotazione dell’oro e stabilire quale sia il giorno migliore per vendere il proprio oro, o anche se si è solo appassionati del settore e di investimenti in oro e materie prime.

Come conoscere la quotazione dell’oro in tempo reale

L’idea dell’app nasce a Valerio Saltari, titolare di un famoso compro oro a Roma, Orolive. L’app per smartphone e altri dispositivi mobili, ha lo scopo di informare il cliente che vuole vendere il proprio oro sulla quotazione in tempo reale in borsa, anche per l’argento. In questo modo si potrà capire quando sarà più conveniente vendere gioielli in un compro oro.

Abbiamo quindi la risposta sulla valutazione dell’oro. Ma come proteggersi dalle truffe? L’errore da non commettere è, prima di tutto, precipitarsi in modo avventato al primo compro oro che si trova sotto casa.

Quali altri accorgimenti poter seguire per evitare truffe e per rivolgersi solo a compro oro a norma, professionali e onesti?

Come ridurre le truffe

Una volta raccolto l’oro che si vuole vendere e aggiornati sulle quotazioni in tempo reale, si sarà pronti nella vendita dei gioielli. Ma attenzione, bisogna essere molto attenti per non essere truffati, ecco come:

Pesare prima l’oro a casa : ormai è sempre più raro perché o controlli sono molti, ma i negozi di compro oro potrebbero manomettere la propria bilancia, che sia analogica o digitale, oppure potrebbero nascondere agli occhi del cliente il display della bilancia digitale dove viene mostrata la misurazione (o, addirittura, potrebbero nascondere l’intera bilancia). Le bilance a norma in negozio, hanno in evidenza un bollino antimanomissione, totalmente visibile al cliente, in modo tale da evitare volontarie misurazioni a ribasso dell’oro. Altro consiglio, è pesare l’oro all’interno delle proprie mura domestiche, lontani da truffe o bilance falsate. Va anche considerato che le bilance che si trovano in cucina potrebbero non essere molto precise nella misurazione del peso dei gioielli che si vogliono impegnare, ma si avvicineranno sicuramente, e ci si potrà recare in negozio con un’idea del peso;

: molti compro oro potrebbero avvalersi delle scarse conoscenze del cliente riguardo l’effettivo valore dei propri gioielli, svalutando l’effettivo cambio in denaro da rendere al cliente. Inoltre, un operatore poco professionale potrebbe anche mentire sull’attuale quotazione dell’oro, nel caso non si fosse informati correttamente. È qui che l’app Orolive diviene uno strumento importantissimo: sempre aggiornata in tempo reale, si può consultare anche in negozio e capire subito se la quotazione indicata è veritiera o no; Negozi a norma di legge: una volta deciso il negozio dove vendere il proprio oro, sarà necessario assicurarsi della regolarità del compro oro. Prima di tutto verificando l’iscrizione del centro nel Registro Operatori compro oro all’interno dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), chiedendola all’agente stesso. Successivamente, bisognerà assicurarsi sulla validità del pagamento. Pagamenti in contanti superiori a 499 euro vanno contro alle normative imposte dal governo ed è per questo che verranno fatti solo a mezzo bonifico o assegno. Ad avvenuto pagamento, il negoziante dovrà rendere insieme al denaro anche una ricevuta fiscale, seguita da firma da parte del cliente sull’atto di vendita dell’oro e una copia del documento d’acquisto consegnato al venditore. La ricevuta dovrà segnare anche vari dati quali: dati identificativi del cliente; il prezzo concordato e il metodo di pagamento; dettagli sul gioiello; la quotazione dell’oro riconosciuta; qualche fotografia sull’oggetto.

Come funziona l’app Orolive

Unica nel suo genere, la nuovissima app Orolive per la quotazione dell’oro in tempo reale è messa a disposizione gratuitamente per ogni cliente che desidera vendere il proprio oro. Scaricabile su ogni smartphone dagli store online, ha un funzionamento molto semplice, diviso per quotazione oro e argento: basterà selezionare i carati dell’oro che si possiede e subito si avrà modo di visualizzare la quotazione attuale, che, si ricorda, viene eseguita due volte al giorno alla borsa di Londra. I gioielli che generalmente si possiedono in casa sono in oro 18 carati o inferiore. Nel caso di dubbio, basterà recarsi presso un compro oro per avere la precisa indicazione di un occhio esperto.

La quotazione è poi il primo passo verso la valutazione dell’oro, che è il passaggio fondamentale per ricevere una stima di acquisto dall’agenzia di compro oro, tenendo conto non solo del peso del gioiello, ma anche della sua qualità, di com’è stato conservato, delle pietre preziose e persino della sua marca.