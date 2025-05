L'illusione per il Santa Marinella dura 24': ai play-off di Promozione va l'Ostiantica • Terzo Binario News

I rossoblù vanno subito in vantaggio a Cerveteri ma i lidensi chiudono 3-0 e si prendono il terzo posto; ceriti al play-out casalingo contro la Longarina e spareggio interno anche per il Tarquinia con la Duepigreco

Il Santa Marinella ci ha provato ma alla fine il play-off se l’è preso l’Ostiantica.

Nell’ultima di campionati del girone A rossoblù hanno pareggiato a Cerveteri 1-1 ma stando in vantaggio per larga parte dell’incontro visto lo 0-1 trovato da Francesco Brutti quasi subito. Nel finale, il pari di Simone Piano ma quando ormai per i santamarinellesi il terzo posto era irraggiungibile.

Questo perché l’Ostiantica al 24′ ha trovato l’1-0 (che poi è diventato 3-0) contro la Duepigrecoroma che ha consentito ai lidensi di tenere il terzo posto che vale i play-off di Promozione.

Il Cerveteri invece si è assicurato il play-out casalingo contro la Longarina.

Nell’altro spareggio-salvezza sarà impegnato il Tarquinia, che non è riuscito a evitare il post-campionato nonostante il 6-0 con cui ha maramaldeggiato contro l’Indomita Pomezia. Avversario, proprio la Duepigrecoroma.