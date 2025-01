L'ex nemico Settanni consulente di Santa Marinella per il post-cementificio • Terzo Binario News

L’incarico conferito dal sindaco Tidei dopo che per anni i due si erano detestati piuttosto platealmente sia in consiglio comunale che sulla stampa

Il sindaco Pietro Tidei affida al generale Francesco Settanni l’incarico di occuparsi di attività di studio e di consulenza per quel che concerne l’annosa questione dell’Ex Cementificio Cerrano, proprietà del Gruppo Salini-Impregilo-Ghella.

Il Primo Cittadino ha infatti firmato il decreto che conferisce al Generale il compito di occuparsi dello storico edificio di via delle Vignacce, che da decenni è in stato di abbandono e degrado.

“Sono certo- ha affermato Tidei- che l’esperienza del generale Settanni, già dirigente del Ministero della Difesa- Settore delle Infrastrutture e del Demanio, dove si è occupato di cessione, valorizzazione e riqualificazione di immobili militari, sarà molto utile nel condurre le trattative con gli interlocutori pubblici e privati legati alla struttura.

Una persona seria e preparata, che ha accettato l’incarico a titolo gratuito, consapevole dell’impegno che richiede il perseguimento dell’obiettivo di riassetto urbanistico ed ambientale della vecchia struttura e dell’intera area”, ha commentato il Sindaco.

Si tratta quindi di un incarico tecnico e di consulenza che porterà il generale Settanni ad occuparsi, non solo del Cementificio Cerrano, ma anche dell’area dell’Ex Fungo, già patrimonio comunale. Dovrà inoltre seguire l’acquisizione al demanio comunale dell’infrastruttura denominata “Torre Chiaruccia” appartenente al Demanio dello Stato – Ministero della Difesa. Per quel che riguarda Torre Chiaruccia, come si legge nel decreto sindacale, “si tratterà di implementare le successive azioni finalizzate a regolamentare e definire tutte le attività necessarie al trasferimento dell’immobile dal Demanio dello Stato al Patrimonio comunale per poi procedere nella realizzazione del progetto della Città della Scienza ed Istituto Marconiano”.

“Il lavoro dell’ex consigliere Settanni sarà un importante contributo per l’attività dell’Amministrazione e della Giunta nel perseguire le finalità del nostro programma di governo”, ha concluso il sindaco Tidei.

Dopo l’odio fra i due è scoppiato un amore politico visto che per anni si erano detestati piuttosto platealmente in consiglio comunale e sulla stampa.

Tuttavia, se l’incarico è sì gratuito, è anche previsto un rimborso spese con un tetto da 800 euro mensili.