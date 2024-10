Le strappa le catenine ai Fori Imperiali poi lo fermano e scalcia: 16enne egiziano denunciato dai Carabinieri • Terzo Binario News

Nella notte, una turista straniera, mentre passeggiava lungo via dei Fori Imperiali, è stata scippata delle tre collanine che aveva al collo. Il compagno, insieme ad altri due passanti, è riuscito a bloccare un giovane che ha reagito con calci e pugni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia che hanno fermato il giovane, 16enne egiziano, e lo hanno accompagnato in Caserma.

Poco più tardi, nel quartiere Tor Sapienza, diverse chiamate al 112 hanno segnalato la presenza di un uomo e una donna che avevano tentato di introdursi in un supermercato in via Collatina, dopo aver infranto la vetrina con una pietra.

Grazie alla pronta segnalazione e al tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina, i militari sono riusciti ad arrestarli in flagranza di reato. I due, entrambi romani, di 39 e 41 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati portati in Caserma e successivamente accompagnati presso le aule dibattimentali di Piazzale Clodio. Dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.