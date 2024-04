Lazio baciato dalla fortuna, vincite per oltre 200mila euro • Terzo Binario News

Lotto: nel Lazio vincite per oltre 47mila euro

Doppia vincita importante nel Lazio grazie al concorso del Lotto di sabato 30 marzo. Come riporta Agipronews, da segnalare due vincite da

23.750 euro ciascuna: la prima a Roma grazie ai numeri 10-12-60 sulla ruota di Bari, e a Orte, in provincia di Viterbo, grazie alla combinazione 4-8-82 sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Lotto 8,6 milioni di euro, per un totale di 329 milioni da inizio anno.

10eLotto: Nel Lazio vincite per oltre 157mila euro

Doppia grande vincita nel Lazio grazie al concorso del 10eLotto di sabato 30 marzo. A Roma, come riporta Agipronews, vinti 100mila euro grazie a un “9” in un’estrazione frequente, in seguito a una giocata di un solo euro, con la combinazione 5-7-8-41-42-46-50-66-71. Vinti anche 50mila euro a Velletri, in provincia di Roma, grazie a un “9 Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 7.500 euro a Ceccano, in provincia di Frosinone. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 14,1 milioni di euro da inizio anno, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.