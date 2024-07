Lavori sul ponte dell'Arrone, corsia unica al km 104,400 • Terzo Binario News

Anas fa sapere che l’intervento da 3,3 milioni sull’impalcato durerà fino a novembre

Proseguono i lavori avviati lo scorso ottobre 2023 da Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane), per la sostituzione dell’impalcato del ponte sul fiume Arrone.

Le lavorazioni sono necessarie al fine di implementare la sicurezza per il transito dei veicoli sopra il ponte situato al km 104,400 della statale Aurelia.

Anas, al fine di ridurre i disagi, ha parzializzato il traffico garantendo il transito in doppio senso di marcia in una delle due carreggiate non interessate dai lavori.

I lavori dall’importo di 3,3 milioni di euro, saranno ultimati entro il prossimo novembre 2024.