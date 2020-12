L'assessore Alessandri sul porto di Civitavecchia: "Benvenuto a Musolino, grazie a di Majo" - Terzo Binario News

“Auguri di buon lavoro a Pino Musolino, insediatosi lo scorso venerdì alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Allo stesso tempo è doveroso un ringraziamento al Presidente uscente, Francesco Maria Di Maio, per il lavoro svolto in anni non facili, culminati con una pandemia che ha messo a dura prova il sistema portuale e il settore crocieristico in particolare.

Anni in cui, anche grazie al suo lavoro, si sono poste le premesse per una nuova fase della portualità laziale, con importanti opere realizzate a Civitavecchia e Gaeta, e altre ai nastri di partenza a Fiumicino.

Le sfide che ora attendono la nuova gestione vedranno sempre la Regione Lazio a fianco dell’Autorità. Tra queste, il rilancio dei traffici portuali che ci aspettiamo con il varo della Zona Logistica Semplificata, avviata dalla precedente gestione; le opere per una una migliore connessione dei porti laziali alla rete infrastrutturale; le delicate situazioni che riguardano in particolare il porto di Civitavecchia, sulle quali la Giunta Regionale è intervenuta con un recente provvedimento.

L’intendimento di fare di Civitavecchia un polo di sviluppo dell’Economia del Mare non potrà che vedere Regione e AdSP unite per il bene del territorio.”

Così in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio della Regione Lazio Mobilità, Mauro Alessandri.