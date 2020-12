Congratulazioni di Federbalneari Lazio a Musolino per la nomina - Terzo Binario News

Federbalneari Lazio esprimere le più vive congratulazioni Pino Musolino per la nomina a nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

“Facciamo al nuovo Presidente i nostri migliori auguri un proficuo lavoro nell’interesse degli ambiti costieri che è chiamato a guidare e che comprendono i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta – dichiara Marco Maurelli, Presidente Federbalneari Lazio – Nel Lazio c’era bisogno di un manager qualificato per gestire gli ambiti portuali in un momento così complesso e, oggi più di sempre, pieno di difficoltà e Musolino è una persona estremamente qualificata che ha già saputo far bene a Venezia.

Siamo certi, quindi, che saprà svolgere una preziosa azione per il territorio così come siamo certi di avviare una proficua collaborazione soprattutto sul piano della pianificazione e dello sviluppo dei porti e del turismo: elementi, questi, che sono da sempre al centro dell’attività di Federbalneari” conclude Maurelli.