Ladispoli Attiva: "Marcucci smonta la Giunta sulla crescita demografica che giustifica il cemento" • Terzo Binario News

“Giovedì 16 ottobre, durante l’esame delle osservazioni al Piano Integrato di via Sironi nel consiglio comunale, abbiamo difeso con forza la verità dei dati.

Il Comune ammette che la crescita demografica di Ladispoli è appena dello 0,65% annuo, ma continua a parlare di “significativa pressione demografica” per giustificare nuovi insediamenti residenziali.

Nel suo intervento, il nostro capogruppo Gianfranco Marcucci smonta questa contraddizione:

La crescita sostenuta si è fermata da oltre un decennio. Non c’è alcuna domanda abitativa reale che giustifichi 30mila metri cubi di case nuove per 400 abitanti. La “pressione demografica” evocata dalla Giunta è smentita dai numeri ufficiali dell’ISTAT ed è utile solo a mascherare l’ennesima speculazione edilizia”.

Ladispoli Attiva